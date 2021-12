Investiția imbatabilă în LEGO: Așa funcționează piața secundară a jucăriilor capabile să se bată cu aurul Exista o adevarata piața organizata pentru jucariile LEGO care aduc prețuri stratosferice, avand in vedere prețul pe care il aveau inițial in magazinele de jucarii. Un studiu analizeaza acest fenomen ca pe o investiție alternativa serioasa și constata ca randamentul mediu bate aurul, obligațiunile și o mare parte din bursa americana. Dar ai grija, nu orice cutie LEGO merita. Prețul platit pentru un LEGO Millennium Falcon poate ajunge pana la 5.000 de dolari. Cu puțin peste zece ani in urma, seria 10179 costa abia o mana de dolari. Puține active reușesc sa obțina un randament similar. Un studiu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor crește in continuare atat timp cat cererea este mai mare decat oferta, spun experții in energie. Pe bursa se vinde acum mai scump cu 40%.Piața nu are o oferta mai mare decat cererea, iar gazele nu se pot ieftini. Pe bursa Romana de Marfuri, gazele naturale cu livrarea in primul trimestru…

- Prețul gazelor va continua sa creasca atat timp cat cererea este mai mare decat oferta, spun experții in energie. Pe bursa se vinde acum mai scump cu 40%. Atat timp cat pe piața nu apare o oferta mai mare de gaze care sa acopere necesarul de consum, gazele nu se vor ieftini. Pentru a domoli creșterea…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut marti, 30 noiembrie, peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea…

- La inceputul saptamanii, compania anuntase ca are in vedere o evaluare de peste 53 de miliarde de dolari, la un pret de 62 de dolari pe actiuni. Ulterior, Rivian a anuntat ca se asteapta acum sa vanda 135 de milioan e de actiuni la un pret de 72-74 dolari pe unitate, pentru a atrage pe 9 noiembrie aproape…

- Contrar așteptarilor, nu BNR calculeaza și stabilește cursul leului zi de zi. BNR doar il comunica in fiecare zi la ora 13:00 și are rolul de a interveni in cazul in care acesta fluctueaza prea tare intr-o perioada scurta de timp. Cursul comunicat este folosit ca element de referința pana in urmatoarea…

- „R. Moldova nu are astazi nicio șansa sa obțina de la Federația Rusa și de la „Gazprom” o alta condiție decat prețul de piața la gaze, dar cu cedari masive politice. De aceea trebuie sa ne acomodam, intr-un fel sau altul, la condițiile pieței, piața se va echilibra și va reveni la normalitate in…

- Ex-premierul Ion Chicu a sugerat ca Republica Moldova va primi gaze mai ieftine din Rusia numai daca tara va ceda ceva in favoarea Moscovei. Fostul prim-ministru e de parere ca Moldova nu prea are ce oferi Rusiei din ceea cu ce ar fi de acord Uniunea Europeana.

- “Flanco isi continua strategia de expansiune eficienta, cu doua noi deschideri de magazine – in Sibiu si in Rosiorii de Vede, ambele inaugurate in cele mai noi parcuri de retail ale oraselor”, a anuntat compania. Flanco a deschis joi cel de-al doilea magazin al sau din Sibiu, in Prima Shopping Center,…