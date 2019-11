Învestire Guvern Orban: România să scape de sub MCV Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca Romania trebuie sa scape de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), scrie Agerpres. "Trebuie sa ne stabilim ca obiectiv ca si Romania sa scape de sub MCV si mai ales sa ne asumam raspunderea de a face cu adevarat o justitie independenta in Romania, fara ingerintele politicului si altor entitati in functionarea justitiei, sa asiguram liberul acces al cetateanului la actul de justitie, sa conferim cu adevarat un sistem de justitie care sa aiba capacitatea sa faca dreptate oricarui roman", a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, luni, in plenul Parlamentului, ca Poliția, Jandarmeria trebuie sa fie depolitizate și ca acestea trebuie sa redevina instituții care sa apere interesul cetațeanului.Citește și: ALERTA Ministrul Justiției a CONVOCAT Comisia MCV: Instituțiile, SOMATE…

- Catalin Predoiu, propus pentru Ministerul Justitiei in Guvernul Orban, a declarat miercuri, in timpul audierilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca de zece ani se duce o 'lupta crancena' in jurul Justitiei, iar Romania are in fata perspectiva de a ramane singura tara din UE cu MCV,…

- Ministrul propus pentru Justitie, Catalin Predoiu, sustine ca in ultimii ani s-a dus ”o lupta crancena pentru Justitie” in Romania, iar aceasta a divizat societatea. Predoiu a vorbit despre un adevarat ”razboi” in magistratura, iar acesta trebuie sa inceteze, rolul Parlamentului fiind de a asigura acest…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca UE ar trebui sa inceteze monitorizarea tarii noastre prin Mecanismul de Cooperare si Verificare. "E Romania pedepsita cu MCV, pe mai departe, pentru ca nu s-a predat inca total? Pentru ca inca mai are zvacniri de orgoliu si de demnitate si nu inghite…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marti, ca, dupa o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, recomandarile din raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare trebuie puse in practica astfel incat, intr-un timp cat mai scurt posibil, Romania "sa scape de sub MCV". "Trebuie…

- Raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) adoptat marti de Colegiul Comisarilor arata ca ''este necesar ca institutiile-cheie din Romania sa demonstreze un angajament colectiv si ferm in ceea ce priveste independenta Justitiei in Romania", dar este si "o intoarcere din drum",…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) "arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre". Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat,…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) "arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre". Dancila a declarat, la...