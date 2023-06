Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, vineri, in Dej. Un autoturism care tracta o remorca auto s-a rasturnat In jurul orei 16.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe strada 1 Mai, din municipiul Dej. Conform primelor date, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta…

- Conflictul politic dintre PMP Turda și administrația locala ia amploare de la o zi la alta, formațiunea politica aducand in mediul online tot mai multe documente, fapte și cuvinte care sa le susțina convingerea ca actuala conducere a Turzii trebuie sa plece in 2024. Dupa scandalul cu ancheta Parchetului…

- In ședința Consiliului Local Turda din data de 30 Martie 2023, se va solicita aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Domeniul Public, aferent anului actual, insa USR Turda aduce in atenția publica anumite nereguli in acest sens. Potrivit USR Turda, se pare ca in anul 2022, Domeniul Public…

- ????Memebrii clubului nostru au participat sambata, 25 martie, la President Elect Training Seminar (PETS) 2023, care s-a desfașurat la Targu Mureș. ????La deschiderea conferinței, viitorul DRR,Horea Benga, și-a prezentat board-ul districtual pentru mandatul 2024-2025. ????️Au urmat apoi training-uri…

- USR Turda atrage din nou atenția asupra lucrarilor din oraș. De data aceasta critica scoaterea copacilor din centrul vechi. „Daca mai era nevoie de vreo confirmare ca proiectele prost implementate și cu termene depașite cu anii ale administrației Matei reprezinta o lupta continua cu tot ceea ce este…