Stiri pe aceeasi tema

- Din punct de vedere demografic, in mod categoric exista cateva state care predomina, vorbind aici de China, India, Statele Unite, Indonezia și Pakistan. In 2021, China ramanea cea mai populata țara din lume, cu o populație de peste 1,41 miliarde de locuitori. Cu toate astea, China este țara in care…

- Statele Unite, Rusia si China participa - in pofida divergenetelor pe care le au - la manevre maritime internationale care au inceput luni in Indonezia, in contextul in care Washingtonul si Beijingul isi multiplica punctele de frictiune in domeniile militar, diplomatic, tehnologic si economic, relateaza…

- In cazul in care criza datoriilor ar duce in cele din urma Statele Unite in recesiune, economia americana nu s-ar scufunda singura.Repercusiunile unui prim default al datoriei federale s-ar rasfrange rapid in intreaga lume. Niciun colț al economiei globale nu va fi cruțat daca guvernul american ar intra…

- Aproape 9 milioane de smartphone-uri cu Android sunt vandute cu un malware preinstalat de 50 de producatori diferiti, arata un studiu citat de Radio Romania Actualitați. Numit Guerrilla, acesta a fost descoperit si in 15 aplicatii gazduite de Google Play. Separat, mai multe modele de televizoare cu…

- Noua rețea de supraveghere a agenților patogeni va ajuta țarile sa detecteze rapid amenințarile bolilor infecțioase precum Covid-19, și pentru a face schimb de informații in vederea prevenirii raspandirii acestora. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat sambata, 20 mai, Rețeaua internaționala…

- Dupa inceputul invaziei lui Putin din Ucraina din 2022, țarile occidentale au impus mai multe pachete de sancțiuni impotriva Moscovei, iar Rusia a pierdut piața de energie din Europa. Acum, Rolul Rusiei a scazut in acest domeniu, iar alte state vor beneficia de acest lucru, precum Qatarul, o țara…

- Fostul prim-ministru Vasile Tarlev (2001-2008) a devenit consul onorific al Indoneziei in Republica Moldova. El a anunțat acest lucru marți seara la TVC-21. Vasile Tarlev a devenit consul onorific al Indoneziei in Republica Moldova. "Indonezia este a patra cea mai populata țara din lume, dupa China,…

- Cineworld a anuntat ca intentioneaza sa atraga fonduri de 2,26 miliarde de dolari, in conditiile in care operatorul britanic de cinematografe are ca obiectiv iesirea din procedura de faliment, transmite BBC. Cineworld, care in septembrie 2022 a solicitat in Statele Unite ale Americii sa intre sub protectia…