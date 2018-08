Stiri pe aceeasi tema

- Incident neobisnuit la Botosani. Un sofer s-a trezit aruncat in aer cu tot cu masina, in timp ce rula pe o strada din municipiu. Masina a fost pur si simplu proiectata la doi metri inaltime dupa ce a trecut in viteza peste o gura de canal.

- Autoritatile iesene au fost in alerta! Un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp din localitatea Sinesti, ieri dupa-amiaza. La bord se aflau doi cetateni straini, care, din fericire, nu au patit nimic. Deocamdata cauzele incidentului nu au fost stabilite.

- Cea de a XIV a editie a Festivalului International al Muzicilor Militare s a deschis, vineri seara, cu un concert festiv organizat pe Faleza Dunarii si sustinut de fanfarele din Republicii Moldova, SUA, Ucraina si Romania, potrivit informatiilor furnizate de ofiterul de relatii publice al Garnizoanei…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cei doi ocupanti ai avionului au reusit sa iasa singuri din aparat si nu au rani care sa le puna viata in pericol. La fata locului au ajuns doua ambulante si doua masini de pompieri.

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri, informeaza agentia Mediafax.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt au declarat luni ca au fost sesizati cu…