Invertoare sudare – cum le diferentiezi? Durata activa la amperaj maxim Datorita avantajelor pe care le ofera utilizatorilor si procesului de sudare, invertoarele sunt aparate extrem de populare in acest domeniu. Tehnologia inovatoare, consumul mic de energie, greutatea redusa, aspectul compact, randamentul bun, raportul calitate-pret si dimensiunile mici sunt principalele motive pentru a alege un invertor de sudare in detrimentul aparatelor conventionale de sudare. Am cerut sfatul reprezentantilor Rebels Grup pentru a afla cum se diferentiaza invertoarele de sudare. Rebels Grup este unul dintre cele mai relevante nume… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

