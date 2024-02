Stiri pe aceeasi tema

- Termenul Save the Cat (Salveaza Pisica) este folosit in industria scenariilor de la Hollywood pentru a marca momentul dintr-un film in care un personaj (in general negativ) iși schimba pentru un timp comportamentul și devine mai uman.

- Camerele de supraveghere din Parcul Național Munții Rodnei au surprins, din nou, cateva imagini extraordinare: capre negre care cauta hrana sub zapada, o caprioara care se plimba grațioasa, dar și o turma de porci mistreți. De asemenea, biologul Claudiu Iușan a fotografiat urmele lasate de Moș Martin…

- Politia spaniola a anuntat joi ca a deschis o ancheta pentru otravirea prezumata a aproape 50 de pisici, o infractiune penala ce ar putea sa le aduca autorilor sai mai multi ani de inchisoare in virtutea unei noi legi pentru bunastarea animalelor

- Arunca o privire asupra imaginii principale a acestui material. S-ar putea sa crezi ca este doar o mulțime de pisici. Dar, printre ele, exista un iepure care se ascunde. Crezi ca ești una dintre puținele persoane care pot sa gaseasca animalul in 23 de secunde? Succes! Primul lucru pe care-l vezi in…

- Stimați cetațeni, fiți responsabili! Vaccinarea antirabica obligatorie ca parte a programului national strategic de combatere a bolilor transmisibile de la animal la om se incheie pe 30 Decembrie anul acesta, fata de 28 Februarie in anii anteriori. Acțiunea este parte a programului național strategic…

- Deși poate ca mulți dintre noi pot fi surprinși sa auda un astfel de lucru, se pare ca mai multe studii efectuate de-a lungul timpului au aratat faptul ca felinele noastre nu sunt doar simple animale de companie! Acestea ar avea abilitatea de a detecta unele boli de care sufera stapanii lor și chiar…

- FOTO ȘTIREA TA | O strada din orașul Campeni, ca dupa razboi, dupa ce zapada pufoasa din ultimele zile a inceput sa se topeasca FOTO ȘTIREA TA | O strada din orașul Campeni, ca dupa razboi, dupa ce zapada pufoasa din ultimele zile a inceput sa se topeasca O strada din orașul Campeni arata ca dupa razboi,…

- Intr-un oraș improvizat cu adaposturi facute din corturi, din sudul Fașiei Gaza, plin de mii de persoane stramutate, trei pisici numite Simsim, Brownie și Liza ofera rare momente de bucurie copiilor care și-au pierdut orice speranța de normalitate in viața lor, relateaza Reuters.