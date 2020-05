Cei doi fosti soldati americani arestati luni in Venezuela pentru ca ar fi incercat ''in zadar'' sa ''invadeze'' tara sud-americana si sa-l inlature de la putere pe presedintele Nicolas Maduro au fost inculpati pentru ''terorism si conspiratie'', a anuntat vineri procurorul general Tarek William Saab, potrivit AFP.



Luke Denman (34 de ani) si Airan Berry (41 de ani) sunt acuzati de ''terorism, conspiratie, trafic de arme si asociere'' cu infractori.



In cazul in care vor fi gasiti vinovati, cei doi risca pedepse…