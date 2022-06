Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara Ana-Nela Popoveniuc, de la Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” din Bacau, a provocat dezbateri aprinse in mediul online dupa ce a cerut renuntarea la festivitatile de premiere la final de an scolar pe motiv ca elevii cu rezultate mai putin bune ar fi umiliti si traumatizati emotional.

