Stiri pe aceeasi tema

- Angajamentul Washingtonului fața de Taiwan va fi demonstrat de abilitatea sa de a ajuta insula sa reziste in fața Chinei, nu de vizite care țin prima pagina a ziarelor, observa editorialul revistei The Economist, publicat in chiar ziua sosirii lui Nancy Pelosi la Taipei.Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan…

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- Cuprul este vazut ca un indicator principal al sanatatii economice datorita utilizarii sale in multe sectoare. In acest moment, preturile sunt in scadere, desi exista putine indicii ca cererea ar scadea brusc sau ca oferta ar cresteputernuc, a spus Daniel Hynes de la ANZ. ”De fapt, este exact opusul…

- Scaderea preturilor cuprului sugereaza ca investitorii au asteptari negative privind perspectivele economiei globale, a declarat un analist al bancii ANZ Daniel Hynes, citat de CNBC. Cuprul este vazut ca un indicator principal al sanatatii economice datorita utilizarii sale in multe sectoare. In acest…

- Liderul chinez Xi Jinping a parasit China continentala pentru prima data de la inceputul pandemiei și va participa joi la a 25-a aniversare a zilei in care fosta colonie britanica s-a intors sub controlul Beijingului, scrie CNN.

- China a acuzat miercuri tarile G7 ca „seamana dezbinare” dupa ce marile puteri industriale au condamnat presupusa lipsa de transparenta a Beijingului in practicile sale comerciale. Intr-o critica fara precedent la adresa politicilor Beijingului, liderii G7 au cerut marți Chinei sa-și foloseasca influența…

- Reuniunea liderilor din NATO, care are loc intre 28-30 iunie la Madrid este una catalogata drept „istorica, critica și transformatoare”, in condițiile in care planuri atent pregatite pentru securitatea Europei au fost date peste cap de razboiul din Ucraina, relateaza BBC . Liderii din cele 30 de state…

- Convorbirea telefonica de saptamana trecuta dintre Vladimir Putin și Xi Jinping a fost programata pentru a coincide cu ziua de naștere a acestuia din urma – dar și pentru a transmite un mesaj. Prin reafirmarea sprijinului Beijingului pentru Moscova chiar și in timp ce armata rusa face prapad intr-o…