Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile au lovit vestul Greciei in weekend provocand inundatii puternice si perturbari ale transportului. "Barca in care se aflau cele doua persoane disparute s-a scufundat din cauza vanturilor puternice in debarcaderul orasului Antirio", a declarat un responsabil din cadrul garzii de coasta.Ulterior,…

- In 2018, un numar de 925800 de turiști au calatorit in afara țarii, fața de 2017 cand au fost doar 762.500, potrivit INS. „In 2017, 139.200 de turiști au ales sa-și petreaca vacanța in Bulgaria, in timp ce in 2018, numarul acestora a crescut pana la 163.600. Hotelierii bulgari spun ca in momentul de…

- In Franta, 10 regiuni se afla pana maine dimineata sub cod rosu si portocaliu de ploi si vreme rea, atentioneaza ministerul roman de Externe. Mai multe localitati din sudul tarii au fost lovite de inundatii violente si cel putin trei oameni au murit.

- Aproximativ 6.000 de tone de alimente bune de consum sunt aruncate zilnic la gunoi in Romania, desi 7 milioane de oameni, adica o treime din populatia tarii, se afla in pragul saraciei, arata datele Bancii pentru Alimente Bucuresti, potrivit Agerpres. Inființata in 2016, Banca de Alimente a ajutat pana…

- Trei persoane au murit in urma furtunilor si inundatiilor care au afectat saptamana aceasta sudul Frantei, a anuntat joi Guvernul francez, citat de Reuters. Furtunile si ploile torentiale au afectat saptamana aceasta sudul Frantei provocand viituri indeajuns de puternice pentru ca mai…

- Peste un sfert din populatie este supusa riscului de saracie si excluziune sociala, Asa arata un studiu Eurostat care subliniaza ca ne aflam pe locul doi in Uniunea Europeana in ceea ce priveste lipsa conditiilor de baza dupa Bulgaria.

- Exodul creierelor: 2 milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști, Italia iese din top Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au…

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media la nivelul UE este de 10% din PIB, arata datele publicate miercuri de Eurostat, citate…