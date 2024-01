Stiri pe aceeasi tema

- Medicii tineri din Anglia au inceput miercuri dimineata o greva de sase zile, o durata fara precedent pentru sistemul britanic de sanatatate publica, care este deja puternic afectat, relateaza AFP, conform AGERPRES.Luna aceasta ianuarie ar putea fi "unul dintre cele mai grele inceputuri de an" pe…

- Inundatiile din tunelurile de cale ferata din sud-estul Angliei au fortat sambata anularea tuturor trenurilor care leaga Londra de continentul european, perturband calatoriile de Anul Nou pentru mii de pasageri, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Operatorul feroviar international Eurostar a anulat…

- Inundațiile dintr-un tunel feroviar, de langa Londra, au forțat anularea a peste o duzina de trenuri care leaga Marea Britanie de continentul european, sambata dimineața (30 decembrie), a declarat operatorul feroviar internațional Eurostar, potrivit Reuters. Daniel, un pasager care calatorește la Paris,…

- Cu cateva luni inaintea alegerilor legislative, guvernul conservator britanic a anuntat luni ca va „strange surubul” in problema imigratiei legale, prin cresterea salariului minim cerut pentru a lucra in Regatul Unit si anularea facilitatii oferite lucratorilor migranti din sectorul sanitar de a-si…

- Starul Elton John s-a adresat miercuri parlamentarilor britanici in contextul in care Guvernul de la Londra a anuntat ca intentioneaza sa extinda un program de testare anti-HIV ca parte a obiectivului sau de a pune capat noilor transmisii ale virusului in Anglia pana in 2030, informeaza Reuters. Elton…

- Patru barbati au fost pusi sub acuzare pentru furtul unei toalete din aur de 18 carate dintr-un palat din sudul Angliei, unde era pastrata ca exponat de arta inaintea unui jaf care a avut loc in 2019, au anuntat luni procurorii britanici, potrivit Reuters. Acea toaleta complet functionala, in valoare…

- Elon Musk a declarat joi ca ar fi bine ca Marea Britanie, Statele Unite si China sa fie aliniate cu privire la aspectele de siguranta ale inteligentei artificiale, la un eveniment cu premierul britanic Rishi Sunak, la Londra, transmite Reuters. Sunak l-a intervievat pe Musk pe o mica scena, intr-o camera…

- Video | Incident șocant in Marea Britanie! Un barbat a aruncat intr-un restaurant McDonald's soareci vopsiti in culorile steagului palestinianPolitia britanica a declarat marti ca un barbat a intrat intr-un restaurant McDonald's din centrul Angliei si a aruncat pe podeaua acestuia zeci de rozatoare…