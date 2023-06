Inundațiile fac prăpăd în tot județul Dolj. Autoritățile, depășite de evenimente VIDEO Ploile torențiale au facut prapad in mai tot județul Dolj, care se afla sub cod de inundații și ploi abundente. Multe localitați au ramas la mila naturii, drumurile fiind luate de ape. Prima avertizare cod rosu emisa pentru judetul Dolj a vizat localitatile Argetoia, Secu, Cernatești, Gogoșu, Botoșești Paia, Seaca de Padure, Brabova, Carpen, Vela, Verbita, Orodel, Vartop, Caraula, Plenița, scrie ziare.com O alta avertizare cod rosu vizeaza localitatile Filiasi, Bradesti, Bralostita, Cotofenii din Dos, Cernatesti, Scaesti, Sopot, Cotofenii din Fata, Plesoi. Aceasta avertizare tocmai a intrat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

