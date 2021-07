Inundațiile din Germania: Râsul lui Armin Laschet, potenţialul succesor al Angelei Merkel, provoacă indignare - VIDEO Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel în functia de cancelar federal, a provocat sâmbata indignare în Germania, dupa ce a fost filmat râzând în timpul unei vizite la victimele recentelor inundatii, scrie Agerpres.



Polemica a capatat o amploare cu atât mai mare cu cât Laschet este premierul unuia dintre cele doua cele mai afectate landuri, Renania de Nord-Westfalia (vest), unde au murit zeci de persoane.



Cel care este de asemenea cap de lista al crestin-democratilor (CDU), partidul Angelei Merkel, pentru alegerile legislative… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plina campanie electorala, Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar al Germaniei, a fost surprins sambata cum radea in timpul unei vizite in orasul Erftstadt, extrem de devastat de inundațiile catastrofale din Germania, informeaza AFP, citata de Agerpres . Gestul…

- Cancelarul federal german Angela Merkel se va deplasa duminica, 18 iulie, in satul Schuld din landul Renania-Palatinat, unul dintre cele mai afectate landuri germane de inundațiile devastatoare , informeaza Afp, citata de Agerpres . In Renania-Palatinat, cel puțin 90 de oameni și-au pierdut viața. Angela…

- Bilantul deceselor provocate de inundatii in vestul Europei a depasit sambata pragul de 150, iar echipele de salvare fac eforturi pentru a curata zonele afectate si pentru a preveni alte prejudicii, relateaza AP. Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul…

- Bilantul victimelor în urma inundațiilor devastatoare din Germania a crescut sâmbata la cel putin 133 de morti, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor înregistrate în Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme din ultimele zile,…

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea Crestin…

- Majoritatea alegatorilor americani sunt ingrijorați de faptul ca marile companii tehnologice devin prea puternice și ar putea influența rezultatele alegerilor in favoarea candidaților preferați. Potrivit unui sondaj realizat de celebrul analist politic American Scott Rasmussen, 78% dintre alegatori…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social-Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat ca doreste ca social-democratii sa castige toate alegerile din anul 2024, inclusiv pe cele prezidentiale, si a mentionat ca nu exclude o candidatura a lui Mircea Geoana din partea social-democratilor pentru Presedintia Romaniei.…

- Ratesti Hurezu Mare, Socond, Racova sunt cele mai afectate localitati, in urma ploilor. Statisticile vorbesc de peste 100 de persoane evacuate și sute animale prapadite in apa, ori ramase izolate. Iata inundatiile din judet, in imagini: