Inundaţiile din Craiova, în faza de scandal politic Inundatiile din Craiova au ajuns in faza de scandal politic. De fapt, canalizarea pluviala a orasului, greu incercata la fiecare ploaie mai serioasa, a devenit subiectul principal de disputa. Urmele potopului de sambata trecuta se mai vad si acum in Banie, motiv pentru opozitia din Consiliul Local de a taxa executivul din primarie, mai exact administratia condusa de Olguta Vasilescu. La o zi dupa inundatiile din Craiova, edilul a iesit in fata si a precizat ca va cere „fonduri de urgenta de la Guvern” pentru a derula lucrari de extindere a canalelor de deversare din sistemul de canalizare al orasului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

