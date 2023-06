Inundații în vestul țării în urma codului roșu de furtună UPDATE 15 localități fără curent electric (foto și video) Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese și Rachitova, iar in localitatea Silvașu de Sus un pod colmatat […] Articolul Inundații in vestul țarii in urma codului roșu de furtuna UPDATE 15 localitați fara curent electric (foto și video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- A fost cod portocaliu de precipitatii si inundatii, astazi, in judetul Hunedoara. Nu a durat mult ca apa sa-si faca aparitia in gospodariile unor familii si chiar intr-un magazin. Pompierii militari au intervenit pentru mai multe astfel de situatii in Orastie, Hateg si municipiul Hunedoara. Astfel,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelie”. Codul portocaliu vizeaza zona localitaților Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila și Lelese din județul…

- Un copac a cazut astazi in Petrosani, langa un hotel din zona, blocand complet drumul spre masivul Parang. Detasamentul de pompieri din municipiul hunedorean a intervenit de urgenta. Arborele a agatat de asemenea si firele de curent, dar din primele informatii incidentul nu a cauzat intreruperea furnizarii…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. UPDATE Incendiul s-a produs in bucataria…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…