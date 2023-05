Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale au provocat inundații majore in Spania. In unele localitați au cazut 130 de litri pe metru patrat, mai mult decat media ultimelor 6 luni. Pompierii și localnicii au muncit toata noaptea sa scoata apa din case.

- Inundații devastatoare in Italia. Aproape 1000 de oameni au fost evacuati in regiunea nordica Emilia Romagna. Inca 6 mii au fost avertizati sa plece de urgenta din zona, dupa ce mai multe rauri au ieșit din matca.

- Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) considera ca exista de acum 60% sanse ca El Nino sa se dezvolte pana la sfarsitul lunii iulie si 80% sanse ca acest fenomen sa se produca pana la sfarsitul lunii septembrie. El Nino este un fenomen climatic natural, in general asociat cu o crestere a temperaturilor,…

- Puciosenii au inceput și ei sa fure florile de primavara care infrumusețeaza spațiile verzi ale orașului Pucioasa! Dupa mai multe verificari efectuate, Poliția Locala din orașul Pucioasa a identificat doua femei care a sustras flori din jardiniere, saptamana trecuta. Ambele femei au fost amendate, dar…

- De Ziua Autorilor Europeni basmele romanești au ajuns in școlile din Madrid, unde invața in jur de 2.000 de elevi romani. Unii dintre ei, nascuți in Spania, au aflat pentru prima data de poveștile copilariei noastre.

- In perioada 13-17 martie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a fost gazda unei delegații formata din 3 inspectori școlari ai Academiei din Grenoble, Franța, participanți la un stagiu de observare.

- Mai multe țari din NATO s-au antrenat in largul coastelor Siciliei, in lupta antisubmarin. La exercițiu au participat nave și submarine din Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania, Turcia, Marea Britanie și SUA.

- Infrastructura feroviara ramane tinta hotilor de fier sau de lemn, caburile metalice fiind sustrase pentru a fi valorificate la centrele de reciclare a fierului iar traversele din lemn dintre liniile ferate fiind furate pentru a fi puse pe foc. O ampla actiune a politistilor de la Transporturi a…