Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, “numarul mortilor este de 117”, fata de 112 anterior, “si sunt 749 de raniti”, a declarat pentru AFP Verena Scheuer, purtator de cuvant al politiei din Koblenz. An Renania de Nord-Westfalia, ultimul bilant de duminica a aratat “cel putin” 47 de morti, in timp ce un deces era anuntat in Bavaria, in sudul tarii, afectat de inundatii semnificative in…