Inundații Germania: Bilanțul a ajuns la 165 de morți Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au provocat decesul a cel putin 165 de persoane, conform unui nou bilant anuntat luni, alte zeci de locuitori fiind în continuare dati disparuti, informeaza AFP.



În landul Renania-Palatinat, cel mai afectat de acest dezastru, ''numarul mortilor a ajuns în prezent la 117'', fata de 112 conform unui bilant anterior, ''si 749 de raniti'', a declarat pentru AFP Verena Scheuer, purtatoare de cuvânt a politiei din Koblenz.



În landul Renania de Nord-Westfalia, cel mai recent bilant,…

Sursa articol: hotnews.ro

