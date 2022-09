Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost ucise de ploile torentiale din timpul noptii si de inundatiile din regiunea Marche din centrul Italiei, au anuntat vineri autoritatile, in timp ce salvatorii au continuat sa caute patru persoane inca disparute relateaza Reuters.

- O furtuna care s-a abatut asupra centrului Italiei, unde traiesc zeci de mii de romani, a provocat inundații devastatoare. Cel puțin noua oameni, printre care și copii, au murit, 4 sunt dați disparuti și mai multe localitați sunt sub ape. In zona a fost declarata stare de urgența și s-a proclamat doliu.…

- Doua persoane au murit in urma furtunilor puternice care s-au abatut asupra regiunii Toscana din Italia, potrivit relatarilor aparute joi in presa, informeaza DPA, scrie Agerpres. Un barbat si o femeie au fost loviti de arbori prabusiti in orasul de coasta Carrara. Fii la curent cu cele mai…

- Un grav accident rutier, petrecut in noaptea de duminica spre luni, pe autostrada A1 din Italia, in apropierea localitații Scandicci din provincia Florența, in care au fost implicate doua autocare pline cu imigranți și un TIR, a dus la moartea unui șofer de naționalitate romana și ranirea a 15 dintre…

- Autoritatile din Vrancea sunt in alerta, dupa ce, in zona Vadu Rosca, s-au inregistrat precipitatii record, de aproape 100 de litri pe metru patrat. Pentru ca exista risc de producere a unor viituri pe raul Putna, Consiliul Judetean Vrancea a decis oprirea circulatiei tuturor autovehiculelor pe podul…

- Un autoturism a lovit duminica mai multe persoane pe o alee din curtea Manastirii Cernica. In urma impactului o femeie a murit, iar alte doua au fost ranite. IPJ Ilfov a fost sesizat duminica la pranz cu privire la faptul ca pe aleea din curtea Manastirii Cernica un autoturism a lovit mai multe persoane.…