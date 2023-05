Inundații de proporții în Italia. Cel puțin cinci oameni au murit Regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei este ingenuncheata din cauza inundațiilor. Bilanțul deceselor este dramatica: cinci oameni au murit in Forli-Cesena și Ravenna. In timpul nopții au avut loc noi inundații in Emilia-Romagna, apa a acoperit drumurile și a intrat in mai multe case din mai multe orașe: de la Cesena la Faenza și de la […] Articolul Inundații de proporții in Italia. Cel puțin cinci oameni au murit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident in care a fost implicat un autobuz la bordul caruia se aflau zeci de oameni a avut loc in Mexic. Din pacate, primele informații indica faptul ca mai mulți oameni și-au pierdut viața. Iar bilanțul raniților ar depași 30. Cel puțin 18 oameni au murit și 33 au fost raniți in urma […] The…

- 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat comis in portul Guayaquil, capitala economica a Ecuadorului. Autoritațile au instituit deja starea de urgenta din cauza violentei legate de traficul de droguri. 12 persoane, ciuruite de gloanțe Atacul, care s-a produs sambata, spre miezul noptii, a avut loc…

- Cel putin noua persoane au fost ucise si alte peste 60 au fost ranite intr-un triplu atac sinucigas cu bomba comis sambata in orasul Sevare, din centrul statului african Mali, transmite Reuters.

- Cel puțin 11 oameni au murit in India dupa ce au participat la o ceremonie organizata de un ministru in aer liber, duminica, langa Mumbai, in condițiile in care temperaturile erau de 38 de grade, scrie Times of India.

- Cel putin sase civili au fost ucisi in capitala afgana intr-un atentat sinucigas comis in apropiere de sediul Ministerului de Externe din Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Abdul Nafy Takor.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 a zguduit, sambata, regiunea de coasta a Ecuadorului și nordului Peru, relateaza Reuters. Patru oameni au murit in urma acestui seism, iar mai multe cladiri au suferit avarii structurale sau s-au prabușit.

- Camionul de 1 tona care transporta ingrașamant a intrat, miercuri, in mulțimea de oameni aflata in parcarea unei cladiri a cooperativei agricole din Sunchang, localitate aflata la 244 de kilometri sud de Seul, in momentul in care se desfașurau alegerile pentru noul șef de cooperativa, informeaza agenția…

- Cel puțin 30 de oameni au murit in sudul Italiei dupa ce nava in care se aflau s-a scufundat. Este vorba despre migranți care incercau sa ajunga in Europa, potrivit Reuters. Incidentul s-a produs in largul coastei de est a regiunii italiene Calabria, au anunțat duminica ANSA și alte agenții de presa…