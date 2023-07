Stiri pe aceeasi tema

- India se topeste sub un val de caldura extrema. Cel putin 96 de oameni au murit, dupa ce termometrele au aratat si 45 de grade la umbra. Vara nu este relaxanta si placuta peste tot in lume. Un val de caldura extrema face prapad in India. Acolo, cel putin 96 de oameni au murit. Canicula afecteaza in…

- Cel putin 15 persoane au murit, joi, intr-un accident produs pe o autostrada din provincia Manitoba din Canada, dupa ce un camion a lovit un autobuz care transporta, in principal, oameni in varsta, afirma Politia, citata de Reuters, informeaza News.ro.Accidentul este unul dintre evenimentele rutiere…

- Nouasprezece persoane au murit si cinci au fost ranite in urma producerii unei alunecari de teren in sud-vestul Chinei, conform presei chineze citate luni de DPA, scrie Agerpres . Alunecarea de teren s-a produs duminica dimineata, la o ferma din Yongsheng, China, in apropierea orasului Leshan din provincia…

- Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in provincia Avellino din centrul Italiei, in urma inundațiilor. Ploile torențiale din ultimele ore au dus la noi inundații devastatoare, in regiunea aflata in apropiere de Napoli.

- Cel putin zece persoane au fost ucise si noua au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma la o cursa de masini in statul Baja California, in nordul Mexicului. Impuscaturile au avut loc in orasul Ensenada. In jurul orei locale 14.18, barbati inarmati au tras asupra participantilor aflati la o benzinarie,…

- Cel puțin noua persoane au murit și mii au fost evacuate din locuințele lor in urma ploilor devastatoare din regiunea Emilia-Romagna, nordul Italiei, au transmis miercuri autoritațile, relateaza Reuters.

- Cel putin noua persoane au fost ucise si alte peste 60 au fost ranite intr-un triplu atac sinucigas cu bomba comis sambata in orasul Sevare, din centrul statului african Mali, transmite Reuters.

- Incendiul a izbucnit, miercuri, in aripa de est a Spitalului privat Beijing Changfeng, China, dupa ce, potrivit rapoartelor preliminare, materiale inflamabile pentru vopsit s-au aprins in timpul lucrarilor de renovare a cladirii, informeaza Xinhua și AP. Disperați, zeci de oameni s-au autoevacuat din…