Intrevedere a secretarului de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale cu ambasadorul Republicii Tunisia la Bucuresti

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, domnul Angel Tilvar, a avut luni, 10 februarie 2020, la Palatul Parlamentului, o intrevedere cu E.S. doamna Fusun Aramaz, ambasadorul Republicii Turcia in Romania.Cei doi oficiali au abordat o serie de aspecte privind evoluțiile…

- Seful Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, secretarul de stat Simona Cojocaru, l a primit luni, 10 februarie, pe ambasadorul Republicii Austria in Romania, Isabel Rauscher.Cei doi oficiali au discutat despre stadiul si perspectivele relatiilor de cooperare…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri, la fabrica Ford din Craiova, ca Romania a facut pasi importanti si are potentialul sa devina lider regional, insa pentru a valorifica acel potential, mai are nevoie de munca si de lideri vizionari, "precum presedintele Iohannis si…

- Statele Unite ale Americii sunt un partener strategic esential pentru Romania, afirma vicepremierul Raluca Turcan, dupa ce miercuri a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. "L-am asigurat astazi pe domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, ca are in acest Guvern…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, l-a primit astazi, 15 ianuarie, pe ambasadorul Republicii Arabe Egipt la Bucuresti, E.S. Salah Abdelsadek. In cadrul discutiilor dintre cei doi demnitari au fost analizate stadiul si perspectivele…

- Simona Cojocaru este, incepand de joi, noul sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Potrivit unui comunicat al MApN, secretarul de stat Simona Cojocaru a fost investita in functie in cadrul unei…

- Ceremonia de investire in functie a secretarului de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a avut loc astazi, 28 noiembrie, la sediul MApN, in prezenta ministrului apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si a loctiitorului…