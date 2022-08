Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 11 august, intre orele 9-15, in Cerneteaz se va executa o conectare de conducte la intersecția strazilor Bodoni și Trandafirilor. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in localitate. Vineri, 12 august, intre orele 9-15, pe Calea Martirilor vor avea loc lucrari la conducta magistrala.…

- Luni, 1 august, intre orele 9-14, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele 14 și 16. In saptamana 1-5 august, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Șag, pentru efectuarea lucrarilor…

- Miercuri, 20 iulie, intre orele 8-15, in Dragșina vor avea loc lucrari de mentenanța la Stația de Tratare a Apei. Pe durata acestora se va intrerupe apa in localitate. Joi, 21 iulie, intre orele 8.30-21 se va executa o legatura de conducte pe magistrala DN 800, la intersecția strazilor Orion și Martir…

- Aquatim a anuntat noi interventii astazi pentru remedierea unor avarii. Astfel, in Timisoara e intrerupta apa pe strazile Profesor Doctor Valeriu Alaci si Herculane. Localitatile Ghiroda, Giarmata Vii, Carani, Izvin și Pișchia sunt si ele afectate. Consumatorii din aceste zone nu au apa pana la ora…

- In perioada 6–7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitați din județ, pentru efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de alimentare cu apa. Astfel, miercuri, 6 iulie, intre orele 9 – 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling, iar joi, 7…

- Aquatim a anuntat mai multe avarii si lucrari, care duc la intreruperea apei, atat in Timisoara, cat si in judetul Timis. Pana la ora 15, sunt afectati consumatorii din Timisoara, din zonele: Calea Torontalului, Strada Garii, Strada Anghel Saligny, Strada Bucovinei. Respectiv localitatile din jud. Timis:…

- In perioada 12–13 mai, sunt programate diverse lucrari la rețelele de alimentare cu apa din Timișoara și din județ. Astfel, joi, 12 mai, intre orele 8:30 – 13, in localitatea Ficatar, presiunea apei va fi scazuta pentru spalarea rețelei de distribuție; intre orele 9 – 14, pe strazile Andrei Șaguna,…