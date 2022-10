Saptamana incepe fara apa la robinete, pana la ora 15.00 astazi, pentru timisorenii care locuiesc pe strazile strazile Anvers, Suceava, Johann Heinrich Pestalozzi si Snagov, dar si pentru locuitorii din Sacalaz și Covaci, din cauza unor avarii la retea. De asemenea, in Recaș presiunea va fi scazuta pana la aceeasi ora pentru spalarea rețelei de […] Articolul Intreruperi in furnizarea apei cateva strazi din Timisoara din cauza unor avarii. Unde sunt interventii Aquatim in judet a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .