Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a criticat marți anunțul facut de președintele Klaus Iohannis privitor la redeschiderea școlilor: „Nu se prezinta nicio masura luata privind redeschiderea in siguranța a școlilor, anunța MEDIAFAX Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a criticat, marți,…

- Aceasta se adreseaza in primul rand medicilor de familie și medicilor curanți, carora li se raspunde la 30 de intrebari transmise Ministerului Sanatații, dar conține și raspunsuri utile pentru intreaga populație. Ministerul Sanatații anunța ca a lansat o broșura cu informații utile cu privire la vaccinarea…

- Casa Nationala pentru Asigurari in Medicina a publicat 10 intrebari si raspunsuri utile pentru persoanele care se asigura in mod individual. Astfel, CNAM ofera toate informatiile pe care trebuie sa le stie cetatenii despre prima de asigurare medicala obligatorie in suma fixa pentru anul 2021, transmite…

- Florin Citu este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis la finalul consultarilor de marți. El va incerca sa obtina votul Parlamentului in cel mai scurt timp astfel incat noul cabinet, sustinut de coalitia majoritara, sa isi inceapa treaba chiar de miercuri seara. Insa, deocamdata, nici lista…

- Deputatul Catalin Drula face in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX primele declarații dupa propunerea USR-PLUS ca el sa fie candidatul pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, in locul lui Dan Barna.USR-PLUS nu renunța la funcția de președinte al Camerei Deputaților, dar schimba numele candidatului,…

- „Am avut astazi o prima runda de consultari cu formațiunile care vor fi reprezentate in noul Parlament, care se va constitui in urma alegerilor parlamentare. Aceasta prima runda de consultari a dus la un schimb de opinii bun intre reprezentanții acestor formațiuni și mine, insa pot sa spun ca astazi…

- Fostul premier Adrian Nastase il critica pe Klaus Iohannis, pentru insistenta de a explica zilnic "cine trebuie sa castige alegerile de duminica". "Sper ca ati inteles insa ca lucrurile nu trebuie sa se intample in felul asta", scrie Nastase pe blog. CITEȘTE ȘI: COVID-19: Simptomul care nu doare,…

- „Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfașura respectand masurile de protecție sanitara, condițiile, reglementarile. Toate masurile care nu sunt foarte complicate. Deci slujbele se desfașoara”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune Șeful…