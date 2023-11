Stiri pe aceeasi tema

- Discuții fara perdea despre consumul de droguri, la Alba Iulia: O fosta consumatoare de heroina vine sa iși spuna povestea Una dintre cele mai cunoscute femei din Romania care vorbește deschis despre consumul de droguri vine la Alba Iulia, pentru a-și spune povestea. Este vorba despre Georgiana Dragan…

- Un șofer care a fost depistat in trafic la Alba Iulia cu un „cocktail” de substanțe psihoactive in corp, a fost condamnat de prima instanța sesizata cu dosarul penal. Barbatul conducea un BMW și nu a recunoscut consumul de droguri

- FOTO| Șapte persoane, banuite de trafic de droguri, arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor percheziții in Hunedoara. BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea rețelei FOTO| Șapte persoane, banuite de trafic de droguri, arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor percheziții in…

- FOTO: BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea unui grup de traficanți de droguri, in Hunedoara. Ce au descoperit polițiștii Polițiștii de la BCCO Alba Iulia au participat altaturi de polițiștii din Hunedoara și procurorii DIICOT la 15 percheziții domiciliare care au vizat un grup specializat…

- Barbat din Alba Iulia condamnat pentru trafic de droguri. A fost gasit inconștient, intr-o mașina cu droguri și pastile Un barbat din Alba Iulia a fost condamnat recent pentru trafic de droguri, de catre magistrații Tribunalului Alba. Procurorii DIICOT Alba Iulia care au anchetat cazul au reușit sa…

- VIDEO Nicolae Ciuca la Alba Iulia despre lupta impotriva traficului de droguri: Toate instituțiile statului trebuie sa se implice Prezent la Alba Iulia, fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, a facut o serie de declarații despre modul in care instituțiile statului trebuie sa se implice in lupta…

