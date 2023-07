Întrebări probabil incomode Daniel Sauca De cateva saptamani, subiectul arzator prin mass-media de toate culorile e povestea (ingrozitoare) a azilelor de batrani (nu reiau aici ce s-a scris/spus, sunt total de acord ca practicile „demascate” trebuie sa dispara). Nu am prea am citit insa despre o alta fațeta a problemei: cum de romanii sunt tot mai indiferenți/nepasatori fața de parinții lor? Ține de domeniul evidenței: toata țara e un șantier. Foarte bine. Sa dam betoane și asfalt la tot poporul! Dar de poluarea orașelor patriei e interesat cineva? Și sunt multe „tipuri” de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, deputatul Andi Cristea a participat la un eveniment informal la centrul Europe Direct din Ramnicu Sarat la invitația lui coordonatorului Florin Ceparu. Intr-un dialog plin de energie, deputatul a avut ocazia sa interacționeze cu tineri curioși, entuziaști și dornici sa…

- O zona de restaurante aglomerata din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei a fost lovita de o racheta, potrivit oficialilor ucraineni, citati de BBC.Serviciile de urgenta se afla la fata locului pentru a-i ajuta pe raniti, dar numarul victimelor este deocamdata necunoscut, a declarat guvernatorul…

- Pana sa se afle rezultatul votului de marți, din ședința Senatului, vot in urma caruia fostul premier Nicolae Ciuca a fost ales președinte al acestei Camere a Parlamentului, a avut loc un veritabil scandal. Diana Șoșoaca a fost din nou in prim plan. Senatoarea s-a apucat sa filmeze in sala și la un…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a transmis ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Daca acum 20-25 ani, exista doar o singura opțiune atunci cand venea vorba de aparat dentar, in ziua de astazi putem vorbi atat de aparatul dentar fix, clasic, cu brackeți metalici, cat și alte variante de aparate dentare, mai moderne, unele chiar invizib

- Ce se intampla dupa ce murim? Continua viața dincolo de forma noastra fizica? Acestea sunt intrebari care i-au intrigat pe oameni timp de secole. Stramoșii noștri au propus multe teorii, dar știința și tehnologia de astazi ne-au oferit instrumentele necesare pentru a studia și pentru a incerca sa se…

- Consumatorii care au credite, intampina probleme in plata ratelor sau au nemulțumiri in relație cu bancile și IFN-urile, pot intra lunar in dialog cu conciliatorii CSALB, in cadrul live-urilor difuzate pe paginile de Facebook și Linkedin ale CSALB sau pe canalul de Youtube. Marți, pe 25 aprilie, incepand…