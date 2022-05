Intrebari despre implantul dentar: pretul este unul prohibitiv sau isi poate permite oricine? Pierderea unui dinte nu inseamna ca in cavitatea bucala trebuie sa ramana pentru totdeauna un spatiu gol. Dimpotriva, cu cat problema este rezolvata mai repede, cu atat va fi impiedicata aparitia unor probleme de sanatate, precum si a unor evidente dezavantaje de natura estetica. Iar cea mai buna metoda de rezolvare este reprezentata, mai presus de orice indoiala, de implanturile dentare. Este vorba despre cea mai avansata tehnologie existenta pe piata, care ofera rezultate optime atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Un implant dentar, ca pret, proceduri si beneficii in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

