Stiri pe aceeasi tema

- Intrebare pentru politicienii de la Bruxelles: pot gestiona in același timp razboaiele din Ucraina și din Israel? Se știe ca geopolitica le provoaca amețeli liderilor UE – și nu știu cum sa o abordeze in contextul actual. Din ce in ce mai mult, conflictul dintre Israel și Hamas indeparteaza Ucraina…

- Ciprian Teleman, fost ministru in guvernul PNL – USR, a lansat pe internet o intrebare tendențioasa: “In cat timp economisiți 1.250.000 de lei?” Teleman a postat aceasta intrebare la data de 23 septembrie 2023. In acea zi, 23 septembrie, baronul PSD de Vaslui, Dumitru Buzatu, fusese arestat preventiv,…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat ancheta in cazul exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, fiind facute cercetari in rem pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Biroul de informare si relatii…

- Primaria Municipiului Deva si operatorul Serviciului de salubritate pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare S.C. DD CHIM SRL continua astazi, 21 august 2023, la ora 22:00, acțiunea de dezinsecție terestra a zonelor verzi de pe raza municipiului Deva. Pentru…

- Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, recunoaste ca formatia sa nu trece prin cele mai bune momente dupa ce a pierdut duminica, la Bucuresti, cu Rapid, scor 1-3. El spera ca Farul isi va reveni pentru meciul din cupele europene, potrivit news.ro.„Meci frumos, dar cred eu ca defensiva…

- Parlamentul se convoaca in sesiune extraordinara in perioada 16-17 august 2023. Biroul permanent a aprobat hotararea de convocare a Parlamentului, la solicitarea Președintelui legislativului, Igor Grosu. Pe parcursul zilei urmeaza sa se convoace in ședințe comisiile parlamentare. Maine, 17 august, deputații…

- O explozie puternica a distrus miercuri, 9 august, o fabrica de echipamente optice de langa Moscova, ceea ce a declanșat o "evacuare totala" a tuturor cladirilor din apropiere, au anunțat autoritațile locale, potrivit The Moscow Times.https://www.youtube.com/watch?v=OV7dzAOFp9AColoane uriașe de fum…

- Liberalul Tanase Stamule afirma ca principalul vinovat pentru gaura de 45 de miliarde de lei din buget este fostul ministru de finanțe, Adrian Caciu (PSD), actual ministru al investițiilor și proiectelor europene.„In tot haosul generat de modificarile codului fiscal intr-un singur loc din țara asta…