Primarul Capitalei, Nicusor Dan , a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa in care prezenta problemele cu care se confrunta Capitala, cand se va tunde. PSD s-a folosit deja de acest aspect in atacuri publice la adresa primarului. „Haideti sa facem un sondaj in randul bucurestenilor sa vedem daca ar trebui sa ma tund", a raspuns ironic Nicusor Dan. Atacul lui Badulescu Saptamana trecuta, seful consilierilor PSD, Aurelian Badulescu, l-a atacat pe Nicusor Dan pentru ca are parul lung.