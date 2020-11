Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 noiembrie, in fiecare an, creștinii ortodocși, sarbatoresc Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Aceasta sarbatoare mai este numita și Aducerea Maicii Domnului la Templu, iar in popor este cunoscuta sub denumirea de Vovidenia, fiind unul din Praznicele Imparatești. Este prima sarbatoare mare care…

- Azi este o zi deosebita pentru creștin ortodocși: sarbatorim Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica sau Vovidenia este sarbatorita de credincioși joi, 21 noiembrie. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului 2019 și prima…

- Sfintii Mihail si Gavriil 2020. Cine sunt cei doi Arhangheli si care este rolul lor Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria sa-i vesteasca taina cea mare a intruparii Domnului și tot el a adus drepților Ioachim și Ana vestea zamislirii Maicii Domnului scrie crestinortodox.ro.…

- Președintele țarii, Igor Dodon, a felicitat credincioșii cu sarbatoarea Înălțarea Sfintei Cruci "Această sărbătoare ne amintește de descoperirea miraculoasă, în sec. IV, la Ierusalim, a Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, şi aducerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, în anul…

- Pe 8 septembrie, credinciosii ortodocsi si catolici praznuiesc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, asa cum este numita in popor. Este prima mare sarbatoare din cursul noului an bisericesc. Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului este praznuita in fiecare an pe data de 8 septembrie, zi in care…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc, la 8 septembrie, Nasterea Maicii Domnului, zi care poarta numele popular de Sfanta Maria Mica. Conform credintei crestine, Fecioara Maria s-a nascut in urma unei minuni, din parintii Ioachim si Ana, ajunsi la batranete fara prunci. Maria a fost persoana umana…

- SFANTA MARIA 2020. In fiecare an, la data de 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. In aceasta zi credinciosii…

- In aceasta zi, credinciosii tin post si rostesc rugaciuni. Aceasta zi este asemanata Vinerii Patimilor și se spune ca asa cum postim in fiecare vineri, tot asa este bine sa postim și in aceasta zi. Superstitii de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul 2020 Exista credinta ca, in aceasta…