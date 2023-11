Stiri pe aceeasi tema

- Intrakat Group a anuntat finalizarea achizitiei companiei de constructii AktorGrupul grecesc Intrakat a anuntat miercuri finalizarea achizitiei companiei Aktor Construction, care este activa in proiecte importante de infrastructura in Romania. "In urma unui acord de vanzare si cumparare, anuntat…

- Grupul Intrakat, lider in domeniul construcțiilor, al infrastructurii, concesiunilor/parteneriatelor publice private (PPP) și managementului deșeurilor din Grecia, a anunțat finalizarea achiziției companiei Aktor Construction, care este activa in proiecte importante de infrastructura in Romania.In urma…

- Intrakat considera piața din Romania ca fiind prioritaraGrupul Intrakat, lider in domeniul construcțiilor, al infrastructurii, concesiunilor/parteneriatelor publice private (PPP) și managementului deșeurilor din Grecia, a anunțat astazi finalizarea achiziției companiei Aktor Construction, care este…

- Cel mai mare combinat siderurgic din Romania repornește furnalul nr.5, anunța compania Liberty Galați. Compania anunța a inceput procesul de repornire a Furnalului nr. 5 al unitații galațene. Acesta va fi operațional in urmatoarele zile, mai anunța reprezentanții Liberty Galați care vorbesc și despre…

- Sub umbrela Room12 sunt organizate evenimente care atrag indivizi din domenii diverse, cu varste diferite, care au depașit ințelegerea luxului ca fiind averea financiara și care iși doresc sa iși petreaca timpul intr-un mediu discret și privatRoom12, primul proiect de lux de tip concept house din Romania,…

- Acordul dintre BOTAS si OMV Petrom din Romania, una dintre cele mai mari companii energetice din regiune, va acoperi exportul de pana la 4 milioane de metri cubi (mcm) de gaze naturale zilnic catre Romania. Ambele companii au convenit sa dezvolte cooperarea in domeniile transportului, stocarii, productiei…

- Televiziunea, principala presa din Romania, fie ca este vorba de cablu sau de pe internet, are nevoie, potrivit legislației din țara noasta, de distribuție pe cablu. Asta inseamna ca orice cablist poate decide daca un post TV ajunge la spectatori sau nu. Adevaratele probleme apar atunci cand un astfel…

- Televiziunea, principala presa din Romania, fie ca este vorba de cablu sau de pe internet, are nevoie, potrivit legislației din țara noasta, de distribuție pe cablu. Asta inseamna ca orice cablist poate decide daca un post TV ajunge la spectatori sau nu. Adevaratele probleme apar atunci cand un astfel…