Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” In cursul zilei de vineri, premierul Ciolacu a precizat faptul ca inca…

- „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari. Inca eu nu mi-am asumat legea. Luni de dimineata la ora 9.00 voi avea din nou intalnire cu ministrul Finantelor pe tot calculul de lege”, a explicat Marcel Ciolacu, vineri la Buzau, cu referire la proiectul de lege privind noile masuri fiscale…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, vineri la Buzau, ca inca nu si-a asumat proiectul de lege privind masurile fiscale si a anuntat ca va avea, luni dimineata la ora 9.00, o noua intalnire cu ministrul de Finante Marcel Bolos. Liderul PSD a explicat ca intotdeauna intervin schimbari, chestionat daca…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a pregatit o lovitura grea romanilor ale caror venituri nu sunt declarate la Fisc. In cazul in care bunurile inregistrate de ANAF nu se potrivesc cu bunurile care figureaza in documente, contribuabilul individual va primi o notificare privind clarificarea situației…

- Una dintre prevederile din proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament se refera la impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate.Ministerul Finanțelor propune ca, incepand cu data de 01 iulie 2024, sa se modifice cota…

- „Vom avea o negociere la Comisia Europeana. In momentul in care eu am intrat cu legea in Parlament și ne-am asumat-o pe coaliție, legile erau cele negociate cu Comisia. Daca se aduc modificari, vom reincepe negocierile cu Comisia. Eu nu discut decizia CCR. Vom intra in Parlament, vom face modificarile…

- ”Am avut pana acum doua sau trei intalniri, este evident ca trebuie luate anumite masuri nu numai de reducere si in ceea ce priveste veniturile, lucrul acesta se stia inca din luna mai, in urma avertismentului venit de la Comisia Europeana. Cred ca vineri vom avea iarasi o discutie cu fostul ministru…

- „Domnule Ciolacu, daca aveți onoare știți ce trebuie sa faceți… Dupa ce, timp de 1 an și 6 luni, Marcel Ciolacu și ministrul sau Budai au aruncat tot felul de tiribombe și fumigene cu legea pensiilor și a salarizarii, a impozitarii globale, a reducerii impozitarii – dupa votul din plen pentru eliminarea…