Într-un oraș din Ungaria, un bărbat a furat bradul de sărbători Bradul de Craciun impodobit din cartierul Pletykafalu, unul dintre cele mai vizitate din orașul Szolnok din Ungaria, a fost furat. Potrivit presei locale, care citeaza poliția din orașul de pe malul Tisei, „Grinch de Ungaria” a fost prins de un polițist aflat in afara orelor de serviciu. Vestea furtului s-a raspindit ca un fulger, dupa ce un localnic a facut o fotografie a locului ramas gol Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun impodobit din cartierul Pletykafalu, unul dintre cele mai vizitate din Szolnok, a fost furat, in seara zilei de 6 decembrie. Potrivit portalului local Szoljon, care citeaza poliția din orașul de pe malul Tisei, „Grinch de Ungaria” a fost prins de un polițist aflat in timpul liber.Vestea…

- Dupa ce autoritațile au anunțat ca țaranii sunt liberi sa-și vanda porcii crescuți in gopodarie a explodat oferta. Vestea buna este ca prețul este cam același de anul trecut: 16 lei kilogramul in viu. Suna tentant, daca aruncam un ochi in bacanii și carmangerii. Cu o condiție: sa te pricepi sa prepari…

- La Targoviște sunt in toi pregatirile pentru Sarbatori. Orașul este impodobit cu instalațiile de iluminat festiv și va fi amenajat tradiționalul Targ de Sarbatori. Primarul municipiului Targoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat ca bradul de Craciun va fi aprins anul acesta in seara de duminica, 3…

- Are 26 de metri inalțime și 73 de ani. Vorbim despre bradul natural adus miercuri seara in Piața Sfatului din Brașov pentru a fi impodobit de Craciun. Orașul a inceput deja sa fie decorat, iar targul de Craciun se va deschide la sfarșitul acestei luni.

- Grinch de Cluj: hoții au furat luminițele de Craciun dintr-un oraș din județHoții au furat luminițele de Craciun din Campia Turzii. Poliția a inceput o ancheta in acest sens.„La data de 7 noiembrie, polițiștii municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca in perioada martie-noiembrie…

- Caz incredibil la Campia Turzii, unde a avut loc un furt „sezonier” – luminițele de Craciun, prorpietarea Primariei, fiind sustrase. Persoana responsabila, chiar daca a sperat sa influențeze iluminatul festiv al orașului, se va confrunta cu dezamagirea. Primarul explica ca din cauza restricțiilor financiare…

- Daca in ultima zi de octombrie au fost valori termice de pana la 28 de grade in mai multe zone din țara, meteorologii au facut precizarea care este orașul turistic care va avea zapada de Craciun. așa ca, daca te intereseaza,

- Este incredibil, dar adevarat. Minodora și-a impodobit deja casa și a facut bradul de Craciun: „Nu am luat-o razna”. Cantareața susține ca are și o explicație pentru asta, respectiv de ce și-a gaitit vila inca din luna octombrie. Minodora și-a impodobit bradul de Craciun. Nu considera ca e prea devreme…