Cea mai frumoasa poveste de primavara va fi prezentata, și in acest an, la Craiova, unde Parcul Nicolae Romanescu va fi, din nou, gazda Targului de Paște. Casuțe unicat, decoruri de basm, spectacole și multe surprize sunt pregatite pentru a-i intampina pe vizitatori intre 19 aprilie și 12 mai 2024. “Pregatim Targul de Paște de la Craiova de anul acesta, care va fi un eveniment așa cum i-am obișnuit pe craioveni și nu numai: unul plin de lumina și culoare! La aceasta ediție, tema este povestea Alba ca Zapada și cei șapte pitici și, in acest sens, se aranjeaza atat casuțele piticilor, unde se…