In Prahova, vinul are gust de traditie! Strugurii sunt pregatiti dupa retete vechi si storsi in prese de lemn. Traditia culesului viei a fost pastrata, iar turistii care ajung pe Drumul Vinului pot culege roadele toamnei si chiar sa-si faca singuri must. Bucatele alese si muzica traditionala nu lipsesc.