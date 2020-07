Intr-un avion de pasageri Intr-un avion de pasageri pilotii vorbeau intre ei in carlinga. Din nefericire au uitat microfonul deschis si tot ce vorbeau ei, auzeau pasagerii. La un moment dat, zice unul dintre piloti: -Vezi stewardesa aceea? Dupa ce beau cafeaua asta ma duc sa petrec cu ea. Auzind aceasta, stewardesa se indrepta grabita spre carlinga sa le spuna pilotilor sa inchida microfonul.Vazand-o asa de grabita, un pasager mai in varsta ii spune: – Ce te grabesti draga asa? Lasa omul sa-si bea cafeaua! Articolul Intr-un avion de pasageri apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion din Romania a aterizat pe Aeroportul Heraklion din Creta , iar pasagerii au fost testați.Procesul a durat peste 3 ore, iar unul dintre pasageri a povestit ca, din spusele personalului de la hotel, turiștii din alte țari nu au trecut prin astfel de proceduri. ”A fost o surpriza pentru toți…

- HiSky a devenit partenerul unuia dintre cei mai mari investitori din aviația mondiala. Este vorba despre Air Lease Corporation - o companie lider pe piața leasing-urilor avia cu un portofoliu investițional de peste 22 miliarde USD. Contractul presupune achiziția in regim dry lease a unui avion Airbus…

- Potrivit unui studiu publicat in The Journal of Nutrition, cercetatorii au analizat datele obtinute in urma sondajului national Health and Nutrition Examination, organizat de catre Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor din SUA (CDC), si au observat legatura dintre cantitatea de cafea consumata…

- O aeronava apartinand companiei aeriene israeliene El Al a aterizat duminica pe pamant turcesc pentru prima data in 10 ani, marcand primul zbor direct israelian catre Turcia dupa o intrerupere provocata de o grava criza diplomatica izbucnita intre cele doua tari in 2010, transmite dpa din Tel Aviv,…

- Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a demarat o ancheta in legatura cu aterizarea fortata a unui avion de mici dimensiuni, in zona satului Vurpar din Alba. Accidentul a avut loc vineri 15 mai 2020.

- Astazi, 11 mai, este o zi decisiva pentru soarta aparatului de recoltare a plasmei convalescente pentru tratarea pacienților gravi COVID. Dr. Daniela Marcoci, managerul spitalului a declarat ca „Vazand hartiile și condițiile pe care vineri Centrul de Transfuzie Sanguina ni le-a trimis și aparatul care,…

- Multe domenii de activitate au fost afectate in urma pandemiei de coronavirus, printre acestea numarandu-se si transportul aerian. Totusi inca mai exista zboruri care sunt efectuate in aceasta perioada, ceea ce reprezinta o adevarata provocare pentru toti cei aflati la bord.

- CHIȘINAU, 14 apr – Sputnik. Dumnezeu a pus niște legi spirituale la temelia lumii pe care a creat-o. Și orice incalcare a acestor legi, atat a celor fizice (de ex., legea gravitației), cat și a celor spirituale atrage dupa sine suferința. In aceasta ordine de idei, motivul general și de baza…