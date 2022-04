Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a convenit, luni, masurile din pachetul "Sprijin pentru Romania". In domeniul economic, coalitia propune 300 de milioane de euro pentru compensarea cresterii preturilor, ajutor de pana la 400.000 de euro/ firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15- la utilitati, 200 de milioane…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Romania ar trebui sa profite de criza actuala, mai ales ca piețele se reconfigureaza și apar oportunitați noi. Condiția este, insa, sa nu mai exportam materie prima, ci sa o procesam in tara și sa vindem produse agroalimentare cu valoare inalta. „De…

- Romania produce mai multi cartofi decat consuma iar singurul element care ne lipseste din acest peisaj sunt depozitele de cartofi, pentru care vom avea un program in valoare de 50 de milioane de euro in viitorul Plan National Strategic, a declarat, ieri, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii…

- Romania este o tara sigura din punct de vedere al asigurarii produselor alimentare, iar stocurile sunt suficiente, a spus la Digi24 ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. El a dat exemplul uleiului de floarea soarelui și a spus ca Romania are stocuri suficiente pana la noua recolta, ba chiar in plus,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca Romania nu se afla in niciun astfel de risc de a aparea o criza alimentara si nici nu se afla in risc de aparitie a unor dezechilibre majore, precizand ca tara noastra produce suficient de multa hrana pentru necesarul de consum al populatiei in…

- Mesajul este transmis de ministrul Agriculturii, dar și de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Romania detine suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru", a anuntat, astazi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, pune la indoiala prognozele potrivit carora ca am putea asista la o explozie a prețurilor la alimente in luna aprilie, odata cu o creștere și mai mare a inflației in Romania.