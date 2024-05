Stiri pe aceeasi tema

- Romania a realizat cea mai mare reducere a gazelor cu efect de sera din regiune comparativ cu anul 1990, de la 257 m tone echivalent CO2 la 113 m tone echivalent CO2 in 2022. Raportat la populație, emisiile gazelor cu efect de sera au scazut de la 11,1 tone per capita, la 5,9 tone per capita, potrivit…

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Prin valorificarea resurselor de gaz natural din Marea Neagra, Europa face pași importanți in reducerea dependenței de importurile de energie și in asigurarea independenței…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom și Romgaz, cei doi producatori de petrol și gaze ai Romaniei, vor fi obligați ca, la nivelul anului 2030, sa asigure in țara o capacitate de stocare de a dioxidului de carbon in Romania care sa asigure depozitarea subterana a 9 milioane de tone de CO2 pe an, potrivit…

- E.ON Romania dorește sa vanda afacerea legata de furnizare gaze și electricitate, iar acest lucru face parte din strategia grupului german care urmarește sa se concentreze pe zona de distribuție, potrivit informațiilor HotNews.ro. Oficial, E.ON nu comenteaza nimic legat de posibile ințelegeri cu potențiali…

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze din Romania, intenționeaza sa-și extinda afacerile pe zona de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale. Compania analizeaza varianta de a achiziționa un business deja matur, in atenție fiind furnizarea gazelor naturale și electricitate de la E.ON Energie,…

- Organizațiile de mediu Greenpeace și Bankwatch acuza companiile OMV Petrom și Romgaz ca minimizeaza impactul de mediu al proiectului de gaze Neptun Deep, care va deveni cel mai mare poluator din Romania.