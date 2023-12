Întoarcerea pe Pămînt a navei spațiale Orion, surprinsă pe video O noua inregistrare video publicata de agenție arata nava spațiala Orion revenind in atmosfera terestra cu 11 kilometri pe secunda, adica de 32 de ori viteza sunetului. Filmarea a fost realizata in cadrul misiunii Artemis-1 de anul trecut și a fost una dintre cele mai impresionante ale anului. Videoclipul, publicat saptamina aceasta pe contul oficial X al misiunii Orion, a devenit viral dato Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- In 11 decembrie 2022, capsula Orion plonja prin atmosfera Pamantului cu aproape 40.000 km/h, venind de pe orbita Lunii și ajungand in cele din urma in apele Pacificului, nu departe de coasta Californiei. Se incheiase cu succes misiunea Artemis-1 și toata lumea sarbatorea nu doar succesul noii și controversatei…

- Se presupune ca nava spațiala de ultima generație a SpaceX a eșuat, la a doua incercare de a ajunge in spațiu, dupa ce contactul a fost pierdut la cateva minute dupa lansare, potrivit Reuters. Nava spațiala fara echipaj, dezvoltata pentru a transporta astronauți pe Luna și nu numai, a decolat sambata…

- India a efectuat cu succes sambata primul zbor de proba al misiunii sale spatiale Gaganyaan, prin care tara asiatica isi propune sa trimita prima sa misiune cu echipaj uman in spatiu in 2024 si care a servit la testarea sistemului de evacuare care va fi folosit de astronauti in caz de urgenta, transmite…

- Grupul italian de produse de lux Prada și start-upul Axiom Space - un dezvoltator american privat de infrastructura spațiala, cu sediul in Houston, Texas - vor colabora pentru a proiecta costumele spațiale ale Administrației Naționale pentru Aeronautica și Spațiu din SUA (NASA), au anunțat miercuri,…

