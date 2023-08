Stiri pe aceeasi tema

- Intesa Sanpaolo SpA este in negocieri pentru a achizitiona First Bank din Romania, de la fondul american de investitii J.C. Flowers, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Creditorul italian discuta conditiile tranzactiei, care ar putea evalua First Bank la aproximativ…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA Romania, a crescut cu 1,3 puncte, in luna iulie a acestui an, pana la valoarea de 55,5 puncte, iar anticipatiile pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de 5,0798 lei pentru un euro, respectiv…

- Vesti bune pentru cei care primesc tichete de masa. Valoarea acestora va fi majorata incepand cu 1 august 2023 la 35 de lei, iar incepand cu 1 ianuarie 2024, la 40 de lei. „Prima reuniune a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social coordonata de premierul Marcel Ciolacu a avut loc astazi,…

- Departamentul american de Stat a aprobat vanzarea potentiala de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, informeaza Reuters.Valoarea estimata a vanzarii acestor echipamente si servicii este de 105 milioane de dolari, a anuntat vineri Pentagonul.Antreprenorul principal…

- ”Conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum tigarete si consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o crestere de 140 de milioane de euro…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Potrivit sursei citate, vor fi finantate 2.538 de proiecte pentru 5.846 unitati de invatamant beneficiare. Valoarea totala a proiectelor este de 1.024.237.402,96 de euro, fara TVA. "Peste 1 MILIARD DE EURO pentru dotarea unitaților de invațamant preuniversitar din Romania! Am finalizat procesul de evaluare…