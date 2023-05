Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Situație disperata pe Drumul European 85, care face legatura intre București și Roman. Sute de mașini au fost blocate in nameți. Unul dintre romanii, care a stat ore intregi in mașina, susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost anunțat ca nu se mai poate circula dupa ce drumul era blocat…

- Cluj-Napoca a fost votat ca fiind cel mai sigur oraș din Romania, intr-un top 100 realizat la nivel mondial. Abu Dhabi (capitala Emiratelor Arabe Unite) a ieșit, pentru al șaselea an consecutiv, pe primul loc. Potrivit evaluarii Numbeo, factorii luați in considerare pentru determinarea gradului de siguranța…

- Șeful PSD a anunțat, la cateva ore de la votul din Senat asupra introducerii pragului valoric pentru infracțiunea de abuz in serviciu, ca ministrul condus de Catalin Predoiu trebuie sa vina cu o varianta adecvata. Senatorii PSD, PNL și UDMR care au votat, miercuri, varianta cu 250.000 lei prag pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Chișinau ca pensiile angajatilor din sistemul de aparare nu sunt pensii de serviciu și, pe cale de consecința, nu necesita recalculare. El a atras atentia ca „nu este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic sa…

- Romania va trece la ora de vara la sfarșitul lunii martie, cand ceasurile vor fi date inapoi cu o ora. In noaptea de 25 spre 26 martie, ora 03:00 va deveni ora 04:00, astfel ca vom dormi cu o ora mai puțin in ultimul weekend al lunii. Ora de vara ramane valabila pana in ultimul […] The post Cand trece…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca “nu este cazul sa salivam la orice propunere pe care o fac unii sau altii”, precizand ca romanilor nu le plac, greierii, nici lacustele, in alimentatie, ci laptele si produsele pe care le putem realiza in Romania, transmite News.ro. Ministrul…