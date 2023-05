Stiri pe aceeasi tema

- Fara mașini in Viscri - este inițiativa unor localnici care vor sa pastreze nealterata frumusețea celebrului sat din Transilvania, parte a patrimoniului UNESCO. Deși exista o parcare la marginea satului, turiștii o ocolesc și intra cu mașinile pe strada principala și pe ulițe.

- Accesul mașinilor in satul Viscri va fi interzis de luni. Pentru turiști a fost amenajata o parcare la intrarea in localitate, iar de acolo pot explora satul la pas ori cu caruța. Doar localnicii și turiștii care iși parcheaza mașinile in curțile pensiunilor vor mai putea intra pe strada principala.…

- Un barbat a murit dupa ce a coborat din avion, in aeroportul din Satu Mare. Barbatul venise de la Londra, scrie Digi24. Barbatul, de 60 de ani, s-a urcat intr-o mașina. In drum spre poarta de acces a aeroportului i s-a facut rau. A coborat din mașina și a intrat in stop cardio-respirator. Tragedia a…

- Masinile vor fi interzise de luni, 15 mai, pe ulitele satului sasesc Viscri, aflat in patrimoniul UNESCO. Aici deține mai multe proprietați și regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Autoritațile au anunțat ca turiștii nu vor mai avea acces cu mașinile in satul Viscri, o destinație turistica populara…

- Multe gospodine obișnuiesc sa inlocuiasca tabletele concepute special pentru curațarea vaselor cu produse clasice din bucatarie. Știai ca, in unele cazuri, te-ai putea pune in pericol major? Playtech Știri iți explica de ce este interzis sa folosești detergent de vase in mașina de spalat vesela, potrivit…

- In acest an, Primaria Municipiului București (PMB) organizeaza targul de Paște in parcul Herastrau, in perioada 7-17 aprilie, intrarea fiind gratuita. Accesul la targ se va face dinspre Charles de Gaulle si Expo Flora, pe aleile principale. Targul de Paște a fi deschis in fiecare zi in aceasta perioada,…

- Atacul europarlamentarului liberal Rareș Bogdan la adresa ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, nu este deloc intamplator, premeditand o mutare surprinzatoare in echipa cabinetului Ciuca. Scopul atacarii lui Bogdan Aurescu de catre Rareș Bogdan este unul foarte clar, și anume schimbarea ministrului…

- Cinci tineri au ajuns la spital, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier produs in județul Suceava. Mașina in care se aflau s-a infipt intr-un cap de pod. Accidentul s-a produs intre localitațile sucevene Dumbraveni și Verești. Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul…