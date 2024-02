O cercetare recenta indica faptul ca interdicțiile privind țigarile mentolate reprezinta un instrument puternic pentru a-i convinge pe fumatori sa renunțe la acest viciu. Studiul, realizat de o echipa de cercetatori și publicat in Journal Nicotine & Tobacco Research, analizeaza consecințele interzicerii țigarilor mentolate in peste 170 de localitați din SUA și Uniunea Europeana. Administrația […] The post Interzicerea mentolului s-a dovedit eficienta: Un sfert dintre fumatori renunța la fumat in decurs de un an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…