Interzicerea folosirii rujului într-un campus a stârnit un val de critici Administratia Universitatii Azad Jammu si Kashmir a refuzat sa comenteze decizia luata, in timp ce activistii pentru apararea drepturilor omului, grupuri din societatea civila si utilizatori ai retelelor de socializare au criticat masura pe care o considera opresiva.



''Aceasta (decizie) reflecta o crestere a conservatorismului si radicalizarii in societate'', a declarat pentru DPA activista pentru drepturile omului Farzana Bari. ''Insa femeile pakistaneze forteaza limitele, contrar tuturor asteptarilor'', a adaugat ea.



Activista a mentionat ca au mai fost luate anterior

Sursa articol si foto: rtv.net

