- „Slava Domnului, militarii sunt bine toti, am trecut peste un moment cumplit, peste un moment care putea sa fie mult mai dramatic, nu ne dorim astfel de evenimente, am trecut cu bine. Militarii sunt bine, sunt in baza la Kandahar, o sa-si reia activitatea probabil in cel mai scurt timp", a spus Fifor,…

- Comunicatul MAPN „Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei «Vulturii Carpatilor» din Campulung Muscel au fost raniți luni, 30 aprilie, in Afganistan, in jurul orei 9:00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind ținta unui autovehicul capcana (VBIED – Vehicle-Borne…

