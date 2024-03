Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Printre nativii care vor fi mai determinați ca niciodata sa iși schimbe viața se numara Berbecii. Chiar daca, de regula, acești nativi sunt ambițioși, se poate sa fi tot amanat momentul in care sa faca ceva diferit in viața lor. Se vor concentra mai mult ca niciodata ep cariera și pe planul financiar,…

- Nativul care se confrunta cu probleme amoroase este reprezentat de o zodie de aer. Gemenii sunt cei care intampina cele mai multe neplaceri pe parcursul lunii martie, mai ales cand vine vorba de iubire. Acești nativi iubesc patimaș, iar uneori se uita pe ei inșiși in acest proces.Zodia nefericita a…

- Horoscopul banilor pentru saptamana 11-17 martie 2024 este prezentat de Remus Ionescu in cadrul rubricii AstroBani de pe Youtube Playtech Știri. Ce ne rezerva astrele din punct de vedere financiar, aflați in randurile urmatoare. Horoscopul banilor 11-17 martie 2024 Berbec Primele doua zile din saptamana…

- Inceputul primaverii aduce energie proaspata și schimbari pozitive in viața anumitor zodii. Unii nativi iși vor gasi adevarata fericire in perioada urmatoare. Astrologii le recomanda sa profite de șansele care se ivesc in viața lor. Vor parte de un succes neașteptat, iar tot ceea ce și-au dorit s-ar…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Berbecii primesc o doza extra de inspirație divina in aceasta perioada, ceea ce ii propulseaza in fața concurenței in cariera. Energia lor pozitiva și hotararea i-au transformat in adevarați lideri, iar proiectele lor vor atrage atenția și aprecierea celor din jur. In…

- Horoscop special pentru februarie. Astrologii vin cu vești extrordinar de bune pentru trei zodii, care vor avea parte de noroc la inceputul acestei luni. Astrele s-au aliniat pentru acești nativi, care sunt binecuvantați și a caror viața se schimba radical. Afla ce surprize te așteapta și daca te numeri…

- Un aspect semnificativ al zilei este trigonul format intre Luna in Capricorn și Uranus in Taur, care amplifica darurile Lunii Noi cu dorința de independența, inovație și abordari neconvenționale. In finalul zilei, Luna intra in Varsator, invitand zodiile sa-și focalizeze atenția pe viitor și pe planurile…