Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Filip e la baza filolog, specializarea Engleza-Romana. Dar nu a terminat Filologia, si nici Stiintele Politice, lucru pentru care marturiseste ca se bucura pentru ca din timpul facultatii a devenit freelancer.

- Așa-zisul interviu dat de Vladimir Putin lui Tucker Carlson face parte dintr-o „operațiune speciala” menita compromiterii candidaturii lui Joe Biden la Casa Alba și reducerii sprijinului internațional pentru Ucraina, avertizeaza istoricul Galia Ackerman, nascuta intr-o familie de evrei din Rusia.

- Fostul presedinte Donald Trump intentioneaza sa intensifice razboiul comercial dintre SUA si China, pe care l-a lansat in timpul primului sau mandat de presedinte, daca va fi ales din nou in functie, in noiembrie, transmite CNBC, informeaza News.ro.Trump a confirmat, intr-un interviu difuzat duminica,…

- Imi place muzica. Nu cred ca exista om pe lumea asta sa spuna ca nu ii place nici un fel de muzica. Ascult trupe, artiști... The post Fara Zahar, dar cu sare și piper pe scena, din nou la Arad: „Bobo s-a iubit cu o Aradeanca” | Interviu in 4 acte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Continue reading „Visul meu s-a indeplinit”. Radu Dragușin, primul interviu dupa ce a semnat cu Tottenham. Londonezii au difuzat imagini inedite cu jucatorul de 30 de milioane de euro. Video at Info real.

- Fostul premier Viorica Dancila a acordat un interviu in exclusivitate la Realitatea PLUS, de Craciun Sursa articolului: Craciunul acasa la Viorica Dancila – Dezvaluiri picante din viața de familie. Cum a reușit sa pastreze casnicia timp de 40 de ani – Interviu de colecție Credit autor: Realitatea De…

- Interviu cu Alina Tropaneț, director al studioului de floristica XOstudio FLOWERS, scrie pavelzingan.md. Buna, Alina. Nu voi pune o intrebare banala daca XOstudio Flowers se ocupa de decorul de Anul Nou. Voi pune o intrebare „corecta”. Ce tip de decor pentru Anul Nou propuneți in acest an? Mai intai…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal se teme de propriul temperament si se teme sa nu fie prea dur cu el insusi daca lucrurile vor merge prost in ceea ce se asteapta sa fie ultimul sau sezon in circuitul profesionist."Cred ca sunt pregatit si sper ca totul sa decurga bine si sa-mi dea ocazia sa…