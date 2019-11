Interviu Johan Gabriels, Ebury: de ce este momentul ca oamenii si companiile sa adopte tehnologia FinTech?

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Patraru vorbește astazi despre felul in care Berlinul a decis sa inghețe prețurile chiriilor, in timp ce in Romania, administrațiile locale continua sa țina cont de ceea ce cere mediul de afaceri și nu de nevoile cetațenilor. Pornind de la decizia administrației Berlinului de a ingheța prețul…

- Potrivit Reuters , compania Xiaomi are in plan ca anul viitor sa introduca peste 10 modele de telefoane dotate cu 5G. Anunțul a fost facut de Lei Jun, CEO Xiaomi Corp, in cadrul unei conferințe World Internet din orașul chinez Wuzhen. Oficialul a mai facut cunoscut faptul ca in prezent, compania face…

- Prima polita de asigurare pentru sectorul IT&C, care acopera riscurile unui atac cibernetic, inclusiv amenzile pentru nerespectarea GDPR (Regulamentul General privind Protectia Datelor), a fost lansata in Romania in urma unei colaborari intre Leader Team Broker si asiguratorul britanic CFC Underwriting.…

- Companiile din Romania sunt tot mai conștiente de nevoia de a investi in instruirea angajaților pentru a obține astfel cei mai buni specialiști, cu un grad ridicat de profesionalism, potrivit Amaliei Sterescu, unul dintre cei mai accesați consultanți de leadership, personal branding și public speaking…

- Piata traducerilor s-a dezvoltat foarte mult in Romania, tinand pasul cu noile oportunitati de business, care au adus la noi in tara tot mai multe companii straine. Cum era si firesc, au aparut multe birouri de traduceri autorizare si traducatori care lucreaza independent, ca freelanceri.…

- In zona, au venit si jandarmii, pentru ca intre protestatari si membrii PSD au avut loc schimburi dure de replici inaintea sosirii Vioricai Dancila. La sosirea premierului, protestatarii au strigat "Analfabeta!". @Am inteles ca cetatenii din Constanta ca si cetatenii din alte judete…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca trebuie discutate modificarile privind legislatia pentru companiile care vor sa exploateze gaz si pentru tehnologia 5G, spunand ca "vrem ca din orice lucru sa castige si Romania". "Domnul presedinte si-a dat cu parerea pentru ca toate aceste lucruri le poate…

- Ziarul Unirea Afaceri de miliarde pentru companiile din domeniul producției de incalțaminte. O firma din Alba, printre cele mai importante de pe piața Primele zece cele mai importante companii din domeniul producției de incalțaminte din Romania au cumulat afaceri de 1,6 miliarde de lei in 2018, controland…